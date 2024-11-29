الجيش العراقي يتحرك باتجاه الحدود مع سوريا

تحركت قوات من الجيش العراقي من الموصل باتجاه الحدود مع سوريا، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وقال وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي بشأن التصعيد في سوريا: "الجيش جاهز لحماية الحدود من أي خطر. لن نسمح بتسلل أي مسلح لأراضينا،" بحسب ما ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

بينما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن أن طيران مجهول استهدف مواقع للميليشيات الإيرانية في بادية البوكمال عند الحدود السورية العراقية.

وأضاف المرصد أن: "الجماعات المسلحة تسيطر على عدة أحياء في حلب وتصل إلى شوارع في أحياء السكرية والفرقان والأعظمية وسيف الدولة لأول مرة منذ 2016."

كما أعلنت الجماعات المسلحة عن السيطرة على أحياء رئيسية في حلب، من ضمنها الزهراء والميدان وجمعية المهندسين والحمدانية، بحسب ما ذكرت قناة "الحدث" في نبأ عاجل.