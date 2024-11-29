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الجمعة 29 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

معهد الفلك: زلزال قبرصي بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر يشعر بها سكان القاهرة

زلزال
زلزال
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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، مساء اليوم الجمعة، عن رصد هزة أرضية شعر بها سكان القاهرة وبعض المحافظات المصرية.

وقد أوضح الدكتور طه رابح، رئيس المعهد، في بيانٍ رسمي، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت الهزة على بعد 710 كيلومترات من القاهرة، بحيث بلغت قوتها 5.2 درجة على مقياس ريختر، وعمقها 42 كيلومترًا.

وأشار البيان إلى ورود معلومات تفيد بأن سكان بعض المناطق شعروا بالهزة الأرضية، مُؤكدًا عدم وقوع أي أضرار في الأرواح أو الممتلكات.

 وقد حدد مصدر الهزة على بعد 710 كيلومترات شمال مدينة قبرص، وتعتبر هذه الهزة الأرضية حدثًا جيولوجيًا مُلفتًا، خاصةً بالنظر إلى شعور سكان القاهرة بها على الرغم من بُعد مركز الهزة.

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