بالشماريخ.. الجماهير تشعل أجواء تدريب غزل المحلة قبل مواجهة الزمالك (صور)

أشعلت جماهير نادي غزل المحلة، أجواء تدريب الفريق الأول لكرة القدم، الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز.

حرص عدد كبير من الجماهير على حضور مران فريق غزل المحلة، لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني بقيادة أحمد عيد عبدالملك، قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك.

تناوب بعض الحضور الجماهيري على إشعال الشماريخ في المدرجات، لتحفيز لاعبي غزل المحلة لتحقيق نتيجة إيحابية أمام الفارس الأبيض.

غزل المحلة يستعد لمواجهة الزمالك

قاد أحمد عيد عبد الملك، زعيم الفلاحين للفوز الأول في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم على حساب الجونة بهدف للا شيء.

وكان غزل المحلة قد تعادل مع الإسماعيلي وخسر أمام طلائع الجيش في الجولتين الأولى والثانية من مسابقة الدوري.

يمتلك غزل المحلة 4 نقاط في رصيده، يحتل بها المركز السابع في جدول الترتيب، بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المرتبة الخامسة.

وعاد غزل المحلة إلى دوري الأضواء بعد غياب موسم واحد، حيث هبط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى في نهاية موسم 2022-2023.

يستضيف فريق غزل المحلة، نظيره الزمالك على ملعب استاد المحلة، يوم الإثنين المقبل الموافق 2 ديسمبر، في إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025.