أمانة ذوي الإعاقة المركزية بـ"مستقبل وطن" تعقد اجتماعا مع أمنائها في المحافظات

عقدت أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة المهندسة أمل مبدي اجتماعا تنظيميا مع أمناءها في المحافظات ، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة المركزية، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

وأكدت المهندسة أمل مبدي، أهمية تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع عبر مشروعات اقتصادية ودورات تدريبية تهدف إلى تطوير قدراتهم، مشيرة إلى ضرورة تنظيم قوافل طبية دورية لتوفير الفحوصات الطبية باستخدام الأجهزة المناسبة، ما يساعد في تحسين جودة حياتهم، موضحة أن الحزب يلعب دورا في نقل الصورة الحقيقية لاحتياجات ذوي الإعاقة للقيادة السياسية.

شهد الاجتماع نقاشًا وتفاعلاً كبيرًا بين الحضور، وتم استعراض عدد من المقترحات والحلول للمشكلات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أبرز القضايا التي تمت مناقشتها، تحسين إجراءات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وتسهيل توفير السيارات المجهزة والأدوات المساعدة، كما تم عرض خطة الفعاليات المقرر تنظيمها خلال شهر ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تسليط الضوء على قضاياهم وتعزيز الوعي بحقوقهم.