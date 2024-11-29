نور النبوي يشارك جمهوره صور مع أبطال فيلم الحريفة ٢

أعلن الفنان نور النبوي عن ميعاد طرح فيلمه "الحريفة ٢"، بدور العرض السينمائي للمنافسة في الموسم الحالي.

نشر الفنان نور النبوي على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صور له مع أبطال العمل ليشارك بها جمهوره.



وعلق الفنان نور النبوي على الصور "ماجد وحته وشيشتاوي، الحريفة ٢ يوم ٤ ديسمبر في كل سينمات مصر، والخامس من ديسمبر في الوطن العربي".

حقق فيلم الحريفة في الجزء الأول نجاحاً كبيراً، وتصدر شباك إيرادات السينما لفترات طويلة، وينتمي الفيلم لطبيعة أفلام الشباب.

الفيلم بطولة نور النبوي، نور إيهاب، أحمد بحر، أحمد غزي، عبدالرحمن محمد، خالد الذهبي، والإخراج كريم سعيد.

يشار الى أن الفنان نور النبوي حقق نجاحا دراميا بعد عرض مسلسل"٦ شهور"، في الموسم الدرامي الحالي.

تدور أحداث مسلسل"٦ شهور"، حول عالم المبيعات الخاص بمجال العقارات، وتتصاعد الأحداث بشكل درامي تشويقي.

المسلسل بطولة نور النبوي، مراد مكرم، فريدة رجب، نور إيهاب، مجدي بدر، شريف حافظ، والإخراج مصطفي صولي.