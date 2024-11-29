نقابة الصحفيين تحتفي باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الأحد

تستعد نقابة الصحفيين لتنظيم يوم تضامني بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر.

برنامج الفعاليات

تُفتتح الفعاليات في تمام الساعة الخامسة مساءً بمعرض كاريكاتير وصور تحت عنوان “فلسطين في القلب”، يشارك فيه نخبة من أبرز فناني الكاريكاتير، لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية من خلال الفن البصري.

عقب المعرض، تُعرض اللجنة الثقافية والفنية بالنقابة الفيلم الفلسطيني “من المسافة صفر” في قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع. الفيلم، الذي حاز إعجاب النقاد والجمهور خلال مهرجان القاهرة السينمائي الأخير، يعكس جوانب إنسانية وأحداثاً مليئة بالأمل والألم كما عاشها شباب غزة، من خلال مجموعة أفلام قصيرة مؤثرة.



مداخلات وكلمات

يتحدث ناجي الناجي، المستشار الثقافي لسفارة فلسطين، عقب عرض الفيلم، متناولاً أهمية الثقافة والفن كوسيلة مقاومة في مواجهة محاولات الإبادة.

ندوة سياسية

تُختتم الفعاليات بندوة سياسية تناقش آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، بالإضافة إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، مثل بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت. يشارك في الندوة؛ خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين وناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين وناجي الناجي، المستشار الثقافي لسفارة فلسطين والدكتور عمرو الشوبكي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية وناصر أمين، المحامي بمحكمة العدل الدولية.