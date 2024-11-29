في غياب الخطيب.. إحالة ميزانية الأهلي للجهة الإدارية "صور"

انتهت أعمال الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي التي أقيمت على مدار يومي الخميس والجمعة لمناقشة عدد من القضايا والأمور الهامة المتعلقة بالميزانية والحساب الختامي وانتخاب نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

غاب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن الجمعية العمومية العادية بسبب رعكة صحية تعرض لها في الأيام الأخيرة حيث طلب الأطباء من الخطيب الراحة التامة والابتعاد عن الضغوط بعدما عاني من أزمة صحية وأجرى فحوصات طبية مكثفة.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية عدم اكتمال النصاب القانوني وتقرر تفويض مجلس الإدارة، في جدول الأعمال، على أن يقوم المجلس بتحويل الميزانية إلى الجهة الإدارية.

وشهدت الجمعية العمومية في اجتماعها الثاني الذي عقد اليوم حضور 2941 عضوًا فقط، في حين كان النصاب القانوني يتطلب حضور 10% من أعضاء النادي الذين لهم حق التصويت أو 5 آلاف عضو أيهما أقل.

وبخصوص منصب نائب الرئيس يظل شاغرًا لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية، وفقًا للائحة النظام الأساسي.