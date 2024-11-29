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الجمعة 29 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بلينكن يبحث مع نظيره الأوكراني تطورات الوضع الميداني وحزم المساعدات الأمريكية

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعم بلاده الكامل لأوكرانيا في تعزيز الحماية واتخاذ تدابير مضادة مع اقتراب فصل الشتاء.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها بلينكن، اليوم /الجمعة/، مع نظيره الأوكراني أندرية سيبها؛ لمناقشة مستجدات الوضع الميداني في أوكرانيا، بما في ذلك حزم المساعدات الأمنية والمالية القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب بلينكن، بحسب ما جاء على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، عن تعازيه للخسائر الناجمة عن القصف الصاروخي الروسي واسع النطاق الواقع يومي 27 و28 نوفمبر الجاري، والذي استهدف البنية التحتية الحيوية للطاقة في أوكرانيا.

واستعرض بلينكن أهداف الولايات المتحدة لتقديم دعم مستدام لأوكرانيا، وهو الأمر الذي سيتم مناقشته في الاجتماعات الدبلوماسية المقبلة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومن خلال مجموعة الاتصال الدفاعي لأوكرانيا.

كما جدد التأكيد على التزام واشنطن بدعم سيادة أوكرانيا، والعمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى ميثاق الأمم المتحدة.

أنتوني بلينكن أوكرانيا الخارجية الأمريكية