فيديو.. انتشار وتحرك واسع للفصائل المسلحة داخل أحياء حلب بعد معارك عنيفة

شهدت مدينة حلب السورية اليوم الجمعة، انتشارًا واسعًا وتحركا حرًا للفصائل المسلحة في بعض أحيائها، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو متداولة.

وقد سبق هذا الانتشار معارك عنيفة استمرت لأكثر من 48 ساعة، أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى من الطرفين إضافة إلى عدد من المدنيين.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) وفصائل مسلحة متحالفة معها، سيطرت على خمسة أحياء في مدينة حلب بعد عملية عسكرية خاطفة نفذتها ضد مواقع القوات الحكومية في شمال وشمال غرب سوريا.

ونقل المرصد عن مدير المرصد رامي عبد الرحمن قوله إن سيطرة الفصائل المسلحة على الأحياء الخمسة تمت "دون مقاومة تذكر" من جانب القوات الحكومية.

وقد أعلن مصدر مقرب من إدارة العمليات العسكرية التابعة للفصائل المسلحة عن تقدم قواتها على جبهات متعددة، مشيرًا إلى دخولها حي الراشدين ومركز البحوث العلمية على مدخل مدينة حلب الغربي والجنوبي. كما أضاف المصدر أن الفصائل سيطرت على عشرات البلدات والقرى في جنوب وغرب مدينة حلب.

في المقابل، أصدر الجيش السوري بيانًا رسميًا يوم الجمعة أكد فيه مواصلة التصدي للهجوم الذي تشنه الفصائل المسلحة، معلنًا استعادة السيطرة على بعض النقاط التي تعرضت لخرق خلال الساعات الماضية.

وفي سياق متصل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الطيران الروسي والسوري نفذا أكثر من عشرين غارة جوية على إدلب والقرى المحيطة بها، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والفصائل المسلحة.

ويشير هذا التقرير إلى نجاح الفصائل المسلحة في اختراق دفاعات القوات الحكومية وتوسيع نطاق سيطرتها داخل مدينة حلب، مما يثير تساؤلات حول الوضع الأمني المتدهور في المنطقة والتداعيات المحتملة لهذا التطور على المدنيين.

ويتطلب الوضع متابعة دقيقة لتطوّرات الأوضاع الأمنية في حلب ومحيطها، لا سيما فيما يتعلق بسلامة المدنيين وحماية حقوق الإنسان.