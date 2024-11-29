إحياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني في مختلف الدول الأوروبية

أحيت السفارات الفلسطينية في مختلف دول أوروبا يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق اليوم الجمعة 29 من شهر نوفمبر الجاري، بما في ذلك المجر، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا، وإيرلندا، وقبرص، وفنلندا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وناشد السفير الفلسطيني لدى المجر فادي الحسيني، دول العالم الاعتراف بدولة فلسطين دون تردد كخطوة في اتجاه تحقيق السلام والاستقرار، مشيرا إلي أن بلاده كانت موجودة منذ الأزل وستبقى موجودة إلى الأبد.

ولفت الحسيني إلي استمرار الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلي التطورات القانونية الصادرة من قبل المحكمة الجنائية الدولية وقبلها محكمة العدل الدولية، وتصويت الجمعية العامة لإنهاء الاحتلال، وموجة الاعترافات بدولة فلسطين.

كما أحيت السفارة الفلسطينية لدى قبرص اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال السفير الفلسطيني عبد الله عطاري، إن هذا اليوم يأتي والفلسطينيين يتعرضون لإبادة جماعية منهجية من قبل دولة الاحتلال، مشددا علي أن عددا من الدول تعترف بهذه الإبادة الجماعية، وحتى بعض المؤرخين والمفكرين الإسرائيليين الجريئين يعتبرون ما يحدث للشعب الفلسطيني إبادة جماعية، واضاف أن: "هذا هو ما يمنحنا الأمل والشجاعة لمواصلة النضال من أجل العدالة."

أيضا أحيت السفارة الفلسطينية لدى فنلندا ودول البلطيق، بالتعاون مع الجالية الفلسطينية، يوم التضامن مع الفلسطينيين، وسط حضور مجموعة من السفراء العرب.

وأكد السفير الفلسطيني تيسير العجوري، أن التضامن مع الشعب الفلسطيني يعد التزاما يوميا حتى يتمكن الفلسطينيين من تحقيق حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

شملت الفعالية كلمات للجالية الفلسطينية، ولشبكة فلسطين في فنلندا “صمود”، ولمنظمة الاخصائيين النفسيين من أجل فلسطين، وعرض فيلم عن التضامن الفنلندي خلال العام الماضي.

كما أحيت لجنة الصداقة الفلسطينية الفنلندية في البرلمان الفنلندي، بالتعاون مع السفارة الفلسطينية، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان، وسفراء، ودبلوماسيين.

وأحيت السفارة الفلسطينية لدى الاتحاد الأوروبي فعاليات اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وشددت السفيرة الفلسطينية أمل جادو، على حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، وطالبت بإستخدام هذا اليوم كفرصة للتحرك الجاد من أجل تحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال، مؤكدة ضرورة تطبيق القانون الدولي ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته المتواصلة.