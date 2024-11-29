صور | توقيع مذكرة تفاهم بين فوسفات مصر وموانئ أبو ظبي

وقعت فوسفات مصر بوزارة البترول والثروة المعدنية والمسئولة عن استخراج الفوسفات من محافظات الوادي الجديد وأسوان والبحر الأحمر، اليوم، مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبو ظبي لبحث سبل التعاون في مناولة الفوسفات الصخري بميناء سفاجا بهدف تعزيز منظومة تصدير خام الفوسفات المصري، وتحسين جودة البيع من خلال توفير بنية تحتية لوجستية متطورة وأرصفة متخصصة لتصدير الفوسفات.

يأتي هذا التعاون في إطار دعم الجهود من قيادات الشركة لتعزيز صادراتها من الخام، والذي يمثل عنصراً أساسياً في الصناعات الكيميائية والزراعية على المستوى العالمي.

أهمية التعاون:

ووجه المهندس محمد عبد العظيم ، رئيس فوسفات مصر بوزارة البترول والثروة المعدنية، بتوقيع هذه المذكرة لما لها من أهمية اقتصادية لتصدير الخام مؤكدا أن مذكرة التفاهم تسهم في تحسين كفاءة تصدير خام الفوسفات من شركة فوسفات مصر عبر توفير خدمات لوجستية متميزة تشمل أرصفة مخصصة لتصدير الفوسفات في الموانئ التي تديرها مجموعة موانئ أبو ظبي.

وأوضح عبد العظيم، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقليل التكاليف التشغيلية وتعزيز سرعة وكفاءة عمليات التصدير، ما يساهم في تحسين جودة البيع وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

في هذا السياق، صرّح طارق إمام، نائب رئيس شركة فوسفات مصر لتنمية الأعمال، والذي وقع المذكرة نيابة عن الشركة، أن التعاون مع مجموعة أبو ظبي للموانئ في ظل قيامها ببناء رصيف شحن بميناء سفاجا تتولى إدارته وتشغيله سيسهم في زيادة معدلات الشحن للوصول من 12- 15 الف طن / ساعة مع منع التكدس للسفن ومراكب الشحن بالميناء من خلال تنفيذ بنية تحتية مميزة للعملية التصديرية بما يسهم في زيادة معدلات الشحن وهو ما يؤدي إلى تقليل غرامات التأخير وبالتوازي تحقيق عائد للشركة من خلال تسريع عمليات الشحن من خلال " كسب الوقت"، مع بناء مخازن متميزة مخصصة لخام الفوسفات تحافظ على جودته ومنع تعرضه للتلوث والعوامل الجوية لضمان وصوله بأعلى جودة للعميل.

أضاف إمام، أن الشركة ستستفيد من خلال هذا التعاون عن طريق تقديم سعر متميز تنافي كسعر نهائي للخام من خلال عمليات التحسين المستمر لعملية التصدير ووقت الشحن والحفاظ على جودة الخام.

وأشار الى ان : "هذا التعاون يمثل خطوة محورية لتعزيز منظومة تصدير خام الفوسفات المصري، حيث يوفر لنا شراكة استراتيجية مع مجموعة موانئ أبو ظبي، التي تتميز بخبراتها الكبيرة في إدارة وتشغيل الموانئ.

وتابع امام : نحن واثقون أن هذا التعاون سيتيح لشركة فوسفات مصر تقديم منتجاتها بجودة أعلى وبكفاءة أكبر، مما يسهم في تحقيق عائدات اقتصادية ملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني".

واوضح أنه بموجب المذكرة، ستقوم مجموعة موانئ أبو ظبي بتقديم حلول لوجستية متطورة لتعزيز كفاءة وجودة عمليات تصدير الفوسفات من مصر، ويشمل ذلك إنشاء أرصفة متخصصة لتصدير الفوسفات من خلال موانئ مجموعة أبو ظبي، بالإضافة إلى تقديم حلول تخزين ونقل متكاملة تحسن من جودة البيع وتسهل عملية التصدير.

دعم الاقتصاد الوطني:

أكد إمام، أنه من المتوقع أن يدعم هذا التعاون مع الجانب الإماراتي الاقتصاد الوطني من خلال زيادة صادرات خام الفوسفات، وهو ما يعزز مكانة مصر كمورد عالمي للثروات المعدنية، كما أن توفير بنية تحتية حديثة وخدمات متطورة سيجعل عملية التصدير أكثر استدامة، مما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في قطاع التعدين المصري.

توقيع مذكرة تفاهم بين موانئ أبو ظبي وفوسفات مصر لبحث سبل التعاون في مناولة الفوسفات الصخري بميناء سف

توقيع مذكرة تفاهم بين موانئ أبو ظبي وفوسفات مصر لبحث سبل التعاون في مناولة الفوسفات الصخري بميناء سف

توقيع مذكرة تفاهم بين موانئ أبو ظبي وفوسفات مصر لبحث سبل التعاون في مناولة الفوسفات الصخري بميناء سف

توقيع مذكرة تفاهم بين موانئ أبو ظبي وفوسفات مصر لبحث سبل التعاون في مناولة الفوسفات الصخري بميناء سف

توقيع مذكرة تفاهم بين موانئ أبو ظبي وفوسفات مصر لبحث سبل التعاون في مناولة الفوسفات الصخري بميناء سف

توقيع مذكرة تفاهم بين موانئ أبو ظبي وفوسفات مصر لبحث سبل التعاون في مناولة الفوسفات الصخري بميناء سف