«جسر خشبي لا يتسع لشخصين».. ديوان جديد للشاعرة أمينة عبد الله

وقّعت الشاعرة أمينة عبد الله، عقد إصدار ديوانها الشعري الجديد بعنوان: «جسر خشبي لا يتسع لشخصين»، مع دار الياسمين للطباعة والنشر.

ويأتي هذا الإصدار ليضاف إلى مسيرتها الشعرية المميزة، التي تضم أعمالًا بارزة ومتنوعة بين الفصحى والعامية، من بينها: «ألوان رغاوي البيرة الساقعة».

كما تضُم أعمالها أيضًا: «بروفة جنرال لدخول الجنة»، و«بنت الشتا»، و«كان الماء عبدًا ساجدًا»، و«سوبر ماركت»، و«سندات ملكية»، و«بنات للألم».

عُرفت «عبد الله» بمشاركتها في العديد من المحافل الثقافية الدولية، وحظيت بتكريمات مميزة من اتحاد كتاب العراق، ووزارة الثقافة التونسية، ومنتدى السينما الأوروبي.

كما تُرجمت نصوصها إلى ثلاث لغات، وتم وضعها على غلاف أحد الكتب المترجمة، ما يعكس الإشادة الواسعة بتجربتها الشعرية عالميًا.

يُشار إلى أن «جسر خشبي لا يتسع لشخصين»، يمثل خطوة جديدة في مسيرة أمينة عبد الله، التي لطالما أبدعت في طرح قضايا إنسانية واجتماعية بلغة شعرية فريدة وأسلوب يلامس القلوب.