الجمعة البيضاء ..المحلات التجارية تتنافس على جذب للمواطنين بتخفيضات كبيرة

بالتزامن مع يوم 29 شهر نوفمبر وعروض الجمعة البيضاء، تنافست المحلات التجارية والمواقع وجذبت انظار المواطنين في مصر والعالم

وخلال شهر نوفمبر تحديدا الجمعة الأخيرة منه تبدأ عروض وتخفيضات «بلاك فرايدي» أو «الجمعة البيضاء» كما يطلق عليها في الدول العربية، يقوم المواطنون بشراء كافة مستلزماتهم بأسعار مخفضة.

السلاسل والمحال التجارية الكبرى تطرح تخفيضات طوال شهر نوفمبر ، ويتهافت المواطنون على هذه المحلات للاستفادة من الخصومات التي لن تتكرر طوال العام على مختلف السلع ،والمنتجات بنسب كبيرة تصل إلى 70%



تعد الجمعة البيضاء هى النسخة العربية من البلاك فرايداي بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى أطلقت في القرن الـ19 بعد عيد الشكر.

عرفت الولايات المتحدة البلاك فرايداي نتيجة حالة الكساد التي ضربت البلاد آنذاك، ما أجبر التجار على إعلان خصومات كبيرة من أجل تنشيط مبيعات السوق، لذا أطلق عليها البلاك فرايداي «الجمعة السوداء».

حرصت المحلات التجارية والماركات العالمية ،علي الاعلان عن عروض وتخفيضات علي جميع المنتجات منها الملابس ، ومنها اشتري قطعتين والثالثة بنصف الثمن واشتري عدد ثلاث قطع واحصل علي القطعة الرابعة مجانا، وإشتري أريعة قطع واحصل علي ٣مجانا وإتاحة التقسيط ،وغير ذلك من العروض.

لم تقتصر العروض علي الملابس، وانما أعلنت محلات الأحذية والشنط الحريمي والرجالي تخفيضات أيضا ، وحرصت المواقع التسويقية الشهيرة علي الاعلان عن تخفيضات كبري علي جميع المنتجات والسلع المختلفة.

حتي محلات الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة، والٱثاث المتزلي أعلنت عن تخفيضات كبري تصل إلي ٧٠؛بالمئه. مما أثار حيرة المواطنين الراغبين في الشراء.

فيما تنافس بعض البائعين والتجار لترويج منتجاتهم المختلفة علي الانترنت،ووسائل التواصل الاجتماعي بأسعار مخفضة.