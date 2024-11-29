محرز يمنح أهلي جدة انتصارًا على الوحدة بالدوري السعودي.. فيديو

قاد الجزائري رياض محرز فريقه أهلي جدة للفوز على ضيفه الوحدة بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، رغم المحاولات العديدة من لاعبي أهلي جدة لهز شباك الوحدة.

تصدت العارضة لكرتي الدولي الإنجليزي إيفان توني مهاجم أهلي جدة، في الدقيقتين 12 و35، لينتهي شوط المباراة الأول بلا أهداف.

في الشوط الثاني، نجح محرز في هز شباك الوحدة الساكنة، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، بعدما وجه تمريرة رأسية من زميله فراس البريكان بصاروخية سكنت شباك الحارس عبدالله العويشير في الدقيقة 55، ليحافظ أهلي جدة بعدها على تقدمه ويحصد 3 نقاط ثمينة.

بتلك النتيجة، قفز أهلي جدة مركزين في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، ليحتل المركز السادس برصيد 20 نقطة، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 9 نقاط في المركز السادس عشر أول مراكز الهبوط للدرجة الأدنى.