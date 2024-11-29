عمومية الأهلي تفوض مجلس الإدارة لمناقشة جدول الأعمال.. واستمرار منصب نائب الرئيس شاغرًا

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بعد حضور 2941 عضواً قاموا بالتسجيل في اليوم الثاني قبل إغلاق باب التسجيل في السابعة مساء اليوم الجمعة خلال الاجتماع الثاني للعمومية العادية ولم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية أمس أيضاً.



وكان مُقرراً حضور 10% أو خمسة آلاف عضوٍ أيهما أقل لاكتمال النصاب القانوني خلال الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي وبعد تسجيل 2941 عضوً لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية.

وبناءً عليه أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية تفويض مجلس إدارة الأهلي بمناقشة جدول الأعمال كاملاً عدا الميزانية والموازنة والحساب الختامي، حيث يتم إحالتهما للجهة الإدارية التي ستقوم بدورها بإحالتهم للجهاز المركزي للمحاسبات كما تم التأكيد علي بقاء منصب نائب الرئيس شاغرا لعدم اكتمال النصاب القانوني وهو المنصب الذي أصبح شاغرا منذ وفاة العامري فاروق يوم 26 يناير الماضي.