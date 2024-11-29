"ابتسم أنت في الإسماعيلية" مبادرة فنية تطلقها مكتبة مصر العامة

نظمت مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية اليوم فعاليات مبادرة "ابتسم أنت في الإسماعيلية"، والتي تستهدف تنظيم فعاليات فنية للموهوبين من الأطفال والشباب في فنون الرسم و العزف.

تعتمد فكرة المبادرة علي إقامة الفعاليات في الأماكن المفتوحة و التي تقصدها الأسر خلال اجازة نهاية الأسبوع للاستمتاع بالمناظر الطبيعية و الطبيعة الخلابة التي تميز مدينة الإسماعيلية.

تفقد فعالية اليوم اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة ورئيس مجلس إدارة مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية وحرص علي الحديث مع الأطفال المشاركة للاستماع الي ارائهم في فعالية اليوم

وقال السكرتير العام أن تنظيم مثل هذه الفعالية في الهواء الطلق وفي المساحات الخضراء المفتوحة تبعث الكثير من البهجة علي الأطفال و أسرهم .

وأكدت أمل رجب، مدير مكتبة مصر العامة، أن المبادرة تهدف إلى اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال والشباب، وتشجيعهم على تنمية قدراتهم الإبداعية.

وأضافت أن اختيار حدائق نمرة 6 يعكس الحرص على التفاعل مع المجتمع المحلي في أماكن تجمع العائلات، مما يعزز من الأثر الإيجابي للمبادرة ويجعل الفن قريبًا من الجميع.

وأوضحت "رجب" أن الرسم و العزف في الأماكن المفتوحة لا يقتصر على تطوير المهارات الفنية، بل يسهم أيضًا في إطلاق خيال المشاركين وتعزيز قدرتهم على التعبير الإبداعي.

وتابعت قائلة: "نسعى جميعًا لجعل الإسماعيلية أكثر جمالًا، ونؤمن بأن النشء هو الأمل في تحقيق هذا الهدف من خلال تنمية مواهبهم وحبهم للفن".

المبادرة تأتي كجزء من رؤية مكتبة مصر العامة لدعم الفنون والإبداع كوسيلة للتعبير عن الذات، وترسيخ قيم الجمال والإبداع في المجتمع،وشارك في تنفيذ ورش اليوم فريق عمل المكتبة بالإضافة إلي عدد من المتطوعين.