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الجمعة 29 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فينيسيوس يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر نوفمبر

فينيسيوس جونيور نجم
فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد
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توج البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر نوفمبر 2024، وذلك بعد منافسة شرسة مع مجموعة من النجوم الصاعدين.

أعلنت رابطة الدوري الإسباني «لا ليجا»، اليوم الجمعة، بشكل رسمي عن فوز فينيسيوس بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني.

فينيسيوس يتفوق على لامين يامال

تفوق فينيسيوس على كل من لامين يامال نجم برشلونة، وتاكيفوسا كوبو لاعب ريال سوسيداد، أرناو مارتينيز مدافع جيرونا، وجوليانو سيميوني مهاجم أتلتيكو مدريد، الذين كانوا مرشحين بقوة للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر نوفمبر.

فينيسيوس 

تألق فينيسيوس خلال شهر نوفمبر، وحصل على أعلى نسبة تصويت من الجماهير والخبراء، بعدما قدم أداءً مميزًا مع ريال مدريد، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفًا في مباراتين فقط.

ويغيب فينيسيوس جونيور عن ريال مدريد في الفترة الحالية؛ بسبب إصابة تعرض لها قبل مباراة ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، قد تبعده عن الملاعب لمدة شهر.

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر بـ34 نقطة، وللملكي مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.

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