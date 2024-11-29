خبير سياسي: منع دخول سكان جنوب لبنان لـ 60 قرية يعد خرقاً للاتفاقية

قال اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق ورئيس جهاز الاستطلاع المصري السابق، إن وقف إطلاق النار في لبنان اعتباراً من الأربعاء الماضي، يلزم الطرفين اللبناني والإسرائيلي بوقف إطلاق النار ومنع أي خروقات أو اعتداءات على الطرف الآخر.

وأضاف خلال مداخلة على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن تل أبيب احتلت أجزاء من الأراضي اللبنانية، وحزب الله يقف عند الجانب الآخر، وإذا شاهد أحد الطرفين الطرف الآخر، وهو على بعد 200 متر من الطرف الآخر، لا يحق له أن يعتدي عليه أو يطلق عليه النار، طبقا للاتفاقية.

وأشار إلى أن حالة من الذعر والهلع ظهرت عند الإسرائيليين اليوم، عندما شاهدوا الكثير من اللبنانيين يتجهون نحو الجنوب، لأنهم قالوا إن حزب الله سيحتل مرة أخرى هذه المناطق، بالتالي جرى الاعتداء عليهم بمنع دخولهم إلى حوالي 60 قرية أو جنوب نهر الليطاني بالكامل، وهذا اختراق للاتفاقية.

وأوضح أنه على دول الوسطاء مثل أمريكا وفرنسا وقطر وباقي الدول أن تلزم الطرفين باحترام الاتفاق، ولكن منذ متى التزمت إسرائيل وجيش دفاعها بأي اتفاق والتزام من القرارات والقوانين الدولية التي فرضت عليها؟ لم تلتزم بهذا الأمر ومازالت مستمرة في الاعتداءات والخروقات الجوية ضد لبنان.