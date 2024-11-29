بن جفير ينتقد وقف إطلاق النار فى لبنان.. ويدعو إلى احتلال غزة وتشجيع الهجرة منها

الجمعة 29/نوفمبر/2024 - 08:44 م

نشر وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن جفير، رسالة، جاء فيها: "أقول لرئيس الوزراء: يجب ألا نتوقف يجب أن نستمر حتى النصر المطلق"، وأضاف أن لدى إسرائيل “فرصة تاريخية لإعادة احتلال قطاع غزة وتشجيع الهجرة الطوعية منها لأعداء إسرائيل”.

وإيتمار بن جفير هو زعيم حزب عوتسما يهوديت (القوة اليهودية)، وهي جماعة يمينية متطرفة تمارس نفوذا كبيرا داخل الائتلاف الحكومي، إلى جانب وزير المالية بتسلئيل سموتريش وجماعته (الحزب الصهيوني الديني). وكان قد تحدث بالفعل ضد وقف القتال عندما صوت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على وقف إطلاق النار في لبنان يوم الثلاثاء.

