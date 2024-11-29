بعد إصابته.. كوناتي يكشف موقفه من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

كشف المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، اليوم الجمعة، موقفه من المشاركة في مباراة فريقه ليفربول المرتقبة أمام مانشستر سيتي.

يستضيف فريق ليفربول، يوم الأحد المقبل، نظيره مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد، في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة.

ديف أوكوب، الصحفي الإنجليزي الموثوق المقرب من نادي ليفربول، أوضح أن كوناتي تعرض لإصابة عضلية خلال مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وأشار الى أن الفحوصات الطبية التي أجراها كوناتي على إصابته بتمزق عضلي، يبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين 5 و6 أسابيع.

غياب كوناتي عن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وحسم إبراهيما كوناتي موقفه من المشاركة في المباراة المرتقبة، برسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وعبر كوناتي عن حزنه الشديد لهذه الإصابة، مؤكدًا أنه سيبدأ عملية التعافي بشكل فوري، كما وعد جماهير ليفربول بالعودة أقوى من قبل.

وأضاف: «شكرا لكم على الدعم المذهل في أنفيلد، إن شاء الله سنستمر وسأدعم الفريق في كل خطوة على الطريق».

بذلك، تأكد غياب إبراهيما كوناتي عن صفوف ليفربول أمام مانشستر سيتي، حيث تعتبر إصابة المدافع الفرنسي ضربة موجعة للريدز، إذ إنه من الركائز الأساسية في خط الدفاع، وغيابه يضع المدير الفني آرني سلوت في مأزق كبير لإيجاد البديل المناسب بجانب القائد فيرجيل فان دايك.

يذكر أن، ليفربول حقق فوزًا ثمينًا على ريال مدريد الإسباني بهدفين دون رد، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.