بالفيديو.. إطلاق «بودكاست المتحدة» بعدد من نجوم الإعلام ومشاهير المحتوى

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إطلاق مشروع «بود كاست المتحدة»، والتعاقد مع عد من النجوم والشخصيات العامة في مختلف المجالات.

نشرت الشركة المتحدة على صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، البرومو الدعائي للمشروع.

https://www.instagram.com/reel/DC9tdTIMuBy/?igsh=cGtvd3QwanZydGht

وعلقت على الفيديو "إطلاق بودكاست المتحدة” بكوكبة من النجوم والمشاهير

تستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مشروع "بود كاست المتحدة" بكوكبة من النجوم والشخصيات العامة في مختلف المجالات"

وتابعت الشركة في منشورها "ضمت خطة الإطلاق العديد من الأسماء المؤثرة في مختلف الشرائح الجماهيرية، وذلك تدعيما لاستراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الشركة المتحدة، بهدف الوصول إلى القطاعات المختلفة من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، والشرائح الجماهيرية المتنوعة عبر أحدث التقنيات والوسائل".

يأتي ذلك ضمن خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتقديم تطوير في كافة الإنتاج المرئي، بما يتناسب مع العصر الحالي، والقدرة على مخاطبة كل الأجيال.

أبرز أسماء المنضمين لمشروع المتحدة، الداعية مصطفى حسني، خالد عليش، رولين القاسم، مهاب مجاهد، وغيرهم من الأسماء في كافة المجالات.