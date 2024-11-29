بعد نصبه على سيدة.. ضبط دجال ادعى قدرته على فك الأعمال بالهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط دجال ادعى قدرته على فك أعمال السحر، وقام بالنصب على سيدة و الاستيلاء منها على مبلغ مالي بمنطقة الهرم.

تلقى المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من سيدة تفيد بقيام دجال ادعى قدرته على فك أعمال السحر بالاستيلاء منها علي مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه لفك السحر ومقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات و استصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.