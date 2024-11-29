ads
الجمعة 29 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بعد نصبه على سيدة.. ضبط دجال ادعى قدرته على فك الأعمال بالهرم

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط دجال ادعى قدرته على فك أعمال السحر، وقام بالنصب على سيدة و الاستيلاء منها على مبلغ مالي بمنطقة الهرم.

تلقى المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من سيدة تفيد بقيام دجال ادعى قدرته على فك أعمال السحر بالاستيلاء منها علي مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه لفك السحر ومقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات و استصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أعمال السحر بمديرية أمن الجيزة امن الجيزة النيابة العامة أ النيابة العامة قسم شرطة الأهرام قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة مديرية امن الجيزة منطقة الهرم