المحكمة العليا الهولندية تلزم الحكومة بمنع تصدير قطع غيار طائرات «إف 35» لإسرائيل

أبقت المحكمة العليا في هولندا،الجمعة، على قرار وقف تصدير قطع غيار طائرات إف ٣٥ إلى إسرائيل، وذلك مع استمرار حرب الاحتلال على قطاع غزة منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣.

وشددت المحكمة على وقف تصدير قطع غيار مقاتلات "إف-٣٥" إلى إسرائيل يستند إلى خطر انتهاك للقانون الدولي بغزة.

ومن جانبها، ادعت الحكومة الهولندية أن سياسة الدفاع وتصدير السلاح تندرج ضمن صلاحياتها الواسعة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على غزة منذ شهر أكتوبر ٢٠٢٣ مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.