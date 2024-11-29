الجيش السوري يواجه هجومًا عنيفًا على مشارف حلب.. و يكبد المسلحين خسائر كبيرة.. المرصد السوري: مسلحون يهاجمون غرب المدينة.. والفصائل تأمر الأهالي بالإخلاء

الجمعة 29/نوفمبر/2024 - 08:42 م

أكد مصدر أمني سوري، أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى مدينة حلب شمالي سوريا، الجمعة، لصد هجوم واسع النطاق تشنه مجموعات مسلحة ضد قوات الحكومة، مشيرا إلى أن "معارك واشتباكات عنيفة من جهة غرب حلب لم تصل إلى حدود المدينة".



ووصل عناصر هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها إلى مشارف حلب، حيث أمرت الفصائل المسلحة سكان الأحياء الغربية من حلب بالإخلاء الفوري تمهيدا لاقتحامها، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.



واستهدف الطيران الحربي السوري، الجمعة، مقر قيادة لغرفة العمليات المشتركة للمسلحين في محيط مدينة مارع شمال محافظة حلب، وفق ما أفادت شبكة "الميادين" الإعلامية.



وأفشل الجيش السوري ليل الخميس الجمعة، ٤ عمليات هجومية واسعة من بلدة عندان في ريف حلب، وأجبر المسلحين على الخروج من بلدة البقوم بعد السيطرة عليها. وشن الجيش السوري هجوما معاكسا في اتجاه مواقع الجماعات المسلحة التي سيطرت عليها جنوب شرق محافظة إدلب.



كما استهدف الجيش السوري خطوط الإمداد للجماعات المسلحة في ريفي حلب وإدلب.



ومن جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا تعتبر الوضع في حلب بمثابة تعد على سيادة سوريا، وشدد على أن موسكو تدعم فرض الأمن والنظام في المنطقة.

وأضاف بيسكوف خلال رده على سؤال حول كيف يرى الكرملين الوضع المترتب الآن في سوريا: "أما بالنسبة للوضع حول حلب فهذا بالطبع يعتبر تعديا على سيادة سوريا في هذه المنطقة. ونحن نؤيد قيام السلطات السورية بفرض سيطرتها واستعادة الأمن والنظام بسرعة في هذه المنطقة".



وكان أوليج إجناسيوك نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا قد أعلن أن الجيش السوري بدعم من القوات الجوية الروسية قضى على ما لا يقل عن ٤٠٠ مسلح هاجموا محافظتي حلب وإدلب.



وقال إجناسيوك في مؤتمر صحفي: "هاجمت الجماعات المسلحة غير الشرعية المرتبطة بتنظيم جبهة "النصرة" الإرهابي الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية في محافظتي حلب وإدلب.

ويقاتل الجيش العربي السوري بثبات مدعوما من القوات الجوية الروسية. وأضاف أن الإرهابيين تكبدوا خسائر كبيرة في المعدات والأفراد، وقتل ما لا يقل عن ٤٠٠ شخص.



الخميس، أعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة تشن منذ الأربعاء هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.



بينما أكدت الأمم المتحدة إن استمرار الاشتباكات العنيفة وتبادل القصف "بين مقاتلي المعارضة والجيش السوري في الجزء الشمالي الغربي من البلاد أجبر ١٤ ألف شخص على مغادرة منازلهم".

