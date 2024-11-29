وزير الدفاع الروسى يزور كوريا الشمالية.. موسكو تعلن إسقاط 47 طائرة مسيرة أوكرانية.. حريق كبير بموقع صناعى فى روستوف

الجمعة 29/نوفمبر/2024 - 08:33 م

وصل وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، إلى كوريا الشمالية، في زيارة رسمية واستقبله نظيره الكوري الشمالي، الجنرال نو كوانج تشول، بفرقة موسيقية وتكريمات عسكرية، بحسب مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية.

وخلال هذه الزيارة الرسمية إلى بيونج يانج، حليفة موسكو والمرتبطة بروسيا بموجب معاهدة دفاع مشترك، سيلتقي بيلوسوف مع عدد من المسئولين العسكريين والسياسيين الكوريين الشماليين، حسبما قال الجيش الروسي دون مزيد من التفاصيل.

وتتعاون روسيا وكوريا الشمالية بموجب معاهدة للدفاع المشترك، وقعت في يونيو وتم التصديق عليها مؤخرا، وكلاهما يخضع لعقوبات دولية، بيونج يانج بسبب تطوير ترسانتها النووية، وموسكو بسبب الهجوم في أوكرانيا.

وتتهم سيول وواشنطن كوريا الشمالية بإرسال قوات إلى روسيا لمحاربة القوات الأوكرانية، على حد قولهما، إلى جانب الجيش الروسي. وقال مسئولون حكوميون في كوريا الجنوبية ومنظمة بحثية الأسبوع الماضي، إن موسكو تقدم الوقود والصواريخ المضادة للطائرات والمساعدات الاقتصادية لبيونج يانج في المقابل.

من ناحية أخرى أعلن الجيش الروسي، أنه أسقط ٤٧ طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل استهدفت بشكل رئيسي منطقة روستوف المتاخمة لأوكرانيا، حيث اندلع حريق كبير في موقع صناعي. وقال الجيش في بيان إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت ٤٧ طائرة مسيرة أوكرانية، بينها ٢٩ طائرة فوق منطقة روستوف (جنوب) التي تضم مقر العملية الروسية في أوكرانيا.

وفي منطقة روستوف، اندلع حريق كبير في "موقع صناعي" في منطقة كامينسكي، وتم إرسال أكثر من مائة من رجال الإطفاء إلى هناك، بحسب الحاكم المحلي يوري سليوسوار الذي أبلغ على تليجرام عن "هجوم ضخم بطائرة بدون طيار" استهدف المنطقة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تسبب الهجوم في نشوب حريق في مستودع نفط بالقرب من كامينسك - شاختينسكي. وتعلن روسيا بشكل شبه يومي أنها دمرت طائرات أوكرانية بدون طيار أطلقت ضد أراضيها، ولكن بأعداد أقل بشكل عام. وتقول كييف إنها تنفذ هذه الضربات، التي غالبا ما تستهدف مواقع الطاقة، رداً على القصف الروسي على أراضيها.

