«فيفا» يكشف تفاصيل قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن تفاصيل إجراءات قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وجاء هذا الإعلان بعد صدور تصنيف «فيفا» لشهر نوفمبر، حيث تم توزيع المنتخبات على الوعاء الأول بناءً على تصنيفهم في دوري الأمم الأوروبية وأفضل التصنيفات العامة.

ووفقًا لهذا التصنيف، يتواجد في الوعاء الأولى المنتخبات الثمانية، التي تأهلت لربع نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، هي: كرواتيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا.

ويأتي ذلك، بالإضافة إلى أفضل المنتخبات تصنيفًا في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، هي: إنجلترا وبلجيكا وسويسرا والنمسا.

يشارك 48 منتخبًا في نهائيات كأس العالم 2026، ليرتفع عدد المنتخبات الأوروبية المتأهلة من 13 إلى 16 منتخبًا.

موعد قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026

تقام قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، يوم الجمعة 13 ديسمبر في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

تقسم المنتخبات على 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 أو 5 منتخبات، يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات المونديال.

كما تقام مباريات فاصلة في مارس 2تصفيات 026 لتحديد أصحاب المقاعد المتبقية، حيث تشارك فيها أفضل 12 وصيفًا في المجموعات، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات في دوري الأمم الأوروبية لم تتأهل مباشرة.

مستويات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

المستوى الأول: فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والبرتغال وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا وكرواتيا وسويسرا والدنمارك والنمسا.

المستوى الثاني: أوكرانيا والسويد وتركيا وويلز والمجر وصربيا وبولندا ورومانيا واليونان وسلوفاكيا والتشيك والنرويج.

المستوى الثالث: إسكتلندا وسلوفينيا وجمهورية أيرلندا وألبانيا ومقدونيا الشمالية وجورجيا وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا الشمالية والجبل الأسود والبوسنة والهرسك.

المستوى الرابع: بلغاريا ولوكسمبورج وبيلاروسيا وكوسوفو وأرمينيا وكازاخستان وأذربيجان وإستونيا وقبرص وجزر فارو ولاتفيا وليتوانيا.

المستوى الخامس: مولدوفا ومالطا وإندورا وجبل طارق وليشتنشتاين وسان مارينو.