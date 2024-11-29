اقرأ غدًا في «البوابة».. يوم التضامن.. مصر تقف إلى جانب فلسطين فى مواجهة العدوان الإسرائيلي

الجمعة 29/نوفمبر/2024 - 08:19 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ السبت 30 نوفمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

يوم التضامن.. مصر تقف إلى جانب فلسطين فى مواجهة العدوان الإسرائيلي

السيسي فى رسالة إلى عباس: يجب معالجة جذور الصراع من خلال إحياء مسار حل الدولتين

الجيش السوري يواجه هجوما عنيف مشارف حلب.. ويكبد المسلحين خسائر كبيرة

المرصد السورى: مسلحون يهاجمون غرب المدينة.. والفصائل تأمر الأهالى بالإخلاء

مئات العائلات اللبنانية تعود إلى أحياء «صور» المنكوبة دون ماء أو كهرباء

العدوان مستمر.. استشهاد ً 26فلسطينيا فى الغارات الإسرائيلية المكثفة على وسط غزة

وزير الدفاع الروسى يزور كوريا الشمالية

المحكمة العليا الهولندية تلزم الحكومة بمنع تصدير قطع غيار طائرات «إف35» لإسرائيل

بن جفير ينتقد وقف إطلاق النار فى لبنان.. ويدعو إلى احتلال غزة وتشجيع الهجرة منها