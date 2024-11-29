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الجمعة 29 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميا.. استمرار منصب نائب رئيس الأهلي شاغرًا .. وإحالة الميزانية للجهة الإدارية

العامرى فاروق نائب
العامرى فاروق نائب رئيس النادي الأهلي السابق
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لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي في الاجتماع الثاني الذي عقد اليوم وتم غلق باب التسجيل منذ قليل وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني خلال الاجتماع الأول أمس حيث لم تحضر الأغلبية المُطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

وتأكد بقاء منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي شاغراً حتى نهاية مدة المجلس ولن يتم انتخاب نائب رئيس جديد كما سيتم إحالة ميزانية القلعة الحمراء للجهة الإدارية. 

كان من  المفترض أن تكتمل الجمعية العمومية للأهلى بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو أيهما أقل، من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية 

ويتضمن جدول أعمال الجمعية عدة ملفات هامة أبرزها اعتماد الميزانية والحساب الختامى للعام المالى المنصرم، بجانب التصويت على انتخاب نائب رئيس للنادي بعد وفاة العامري فاروق.

 

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