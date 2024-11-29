إكسترا تيوز ترصد تفاصيل افتتاح أسواق اليوم الواحد في الجيزة

قالت نجاة الجبالي، مراسلة قناة إكسترا نيوز، إنه جرى افتتاح أولى أسواق اليوم الواحد في محافظة الجيزة، تحديدا في حي إمبابة، كواحدة من نقاط المرحلة الأولى التي ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة، حيث تقام أسواق اليوم الواحد الفترة المقبلة في الوراق وبولاق الدكرور والعمرانية والطالبية، وتباعا فى الأحياء المكتظة بالسكان،

وأضافت «الجبالي»، خلال رسالة على الهواء، الهدف ضم أكبر عدد من مواطني محافظة الجيزة، التي يتجاوز عدد سكانها 9 ملايين مواطن، تحت مظلة الحماية المجتمعية، وهو الهدف الرئيسي من مبادرة سوق اليوم الواحد، الذي أعلن عنه وزير التموين والتجارة الداخلية عندما أطلق هذا السوق لأول مرة في منتصف نوفمبر الماضي في محافظة القاهرة.

وأشارت إلى أن وزير التموين وعد بسرعة نشر هذا السوق في باقي المحافظات، وهو ما يحدث اليوم، أكثر ما سأل عنه الجمهور هو مدى استمرارية هذا السوق، لافتة الى أن وزير التموين ومحافظ الجيزة أكدا أن كل نقطة افتتح فيها سوق اليوم الواحد ستستمر في أداء عملها على مدار الأسابيع المقبلة، علما بأن عمل هذه الأسواق يكون من الثامنة صباحا وحتى غروب اليوم.