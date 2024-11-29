غلق باب التسجيل في عمومية النادي الأهلي

أغلق باب التسجيل، منذ قليل في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني خلال الاجتماع الأول أمس، حيث لم تحضر الأغلبية المُطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

إقبال ضعيف في عمومية النادي الأهلي

يشهد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للنادي الأهلي الذي بدأ صباح اليوم الجمعة، إقبال ضعيف من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور و التصويت.

ولم يكتمل النصاب القانوني خلال الاجتماع الأول الذي عُقد أمس حيث لم تحضر الأغلبية المُطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

اليوم الثاني من عمومية النادي الأهلي

بدأ في التاسعة صباح اليوم الجمعة، التسجيل في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول حيث لم تحضر الأغلبية المُطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

تناقش عمومية النادي الأهلي العادية عدد من الملفات المهمة إلى جانب التصويت على انتخاب نائب رئيس للنادي بعدما أصبح هذا المنصب شاغراً منذ وفاة العامري فاروق يوم 26 يناير الماضي.

وبدأ الاجتماع في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيع بالكشوف ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً، وسيتم إيقاف إجراءات الجمعية العمومية أثناء أداء صلاة الجمعة، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو أيهما أقل، من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

ويعلن رئيس لجنة الإشراف على الجمعية العمومية للنادي الأهلي في تمام الساعة السابعة مساءً اكتمال نصاب الحضور من عدمه، وفي حال اكتمال النصاب يتم البدء في فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال.

وتناقش عمومية الأهل قضايا هامة يأتي في مقدمتها، التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا فى سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 27/11/2023، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 30/6/2024 عن الفترة من 1/7/2023 حتى 30/6/2024، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد.

كما تناقش الجمعية العمومية تقرير مراقب الحسابات، واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2024 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي 2024/2025 ، بجانب انتخاب منصب نائب الرئيس للمدة الباقية لمجلس الإدارة للدورة 2021/2025.