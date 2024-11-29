تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص"

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة وإتخاذه مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على الشهادات والإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وضُبط عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان المشار إليه تُفيد إجتياز دورات تدريبية فى مجالات مختلفة – مطبوعات دعائية ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

