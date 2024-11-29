ليفربول يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة مانشستر سيتي

تلقى فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضربة موجعة قبل مواجهة مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق ليفربول، يوم الأحد المقبل، نظيره مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد، في صراع قمة البريميرليج.

إصابة إبراهيما كوناتي

وكشف تقارير صحفية بريطانية، أن الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول تعرض إلى إصابة عضلية خلال مباراة الريدز أمام ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وأشار ديف أوكوب، الصحفي الإنجليزي الموثوق المقرب من نادي ليفربول، إلى أن الفحوصات الطبية التي أجراها كوناتي على إصابته بتمزق عضلي، يبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين 5 و6 أسابيع.

إصابة كوناتي تبعده عن مباراة مان سيتي المرتقبة، وكذا عن المباريات الهامة للحمر في الفترة المقبلة.

تعتبر إصابة إبراهيما كوناتي ضربة موجعة لفريق ليفربول، حيث يعتبر المدافع الفرنسي من الركائز الأساسية في خط الدفاع، وغيابه يضع المدير الفني آرني سلوت في مأزق كبير لإيجاد البديل المناسب بجانب القائد فيرجيل فان دايك.

إبراهيما كوناتي

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.