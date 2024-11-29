ads
الجمعة 29 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المرصد السوري: الجماعات المسلحة سيطرت على 65 بلدة وقرية بريفي حلب وإدلب

الجيش السوري
الجيش السوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجماعات المسلحة سيطرت على 65 بلدة وقرية في ريفي حلب وإدلب، بحسب ما ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وكشف المرصد أن القوات المسلحة السورية تدفع بتعزيزات عسكرية للواء الباقر باتجاه حلب.

كما أعلن المرصد عن ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات في ريفي إدلب وحلب إلى 274 قتيلا.

بينما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بمقتل 4 مدنيين، من ضمنهم طالبين بقذائف أطلقتها الجماعات المسلحة على المدينة الجامعية في حلب، بحسب ما ذكرت قناة "الحدث" في نبأ عاجل.

وأعلنت الجماعات المسلحة أنها ستواصل التقدم على الجبهات الغربية والجنوبية والشمالية في حلب.

في حين، قالت الأمم المتحدة أن ما يزيد عن 14 ألف شخص نزحوا من إدلب وحلب جراء الاشتباكات المسلحة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان الجماعات المسلحة حلب ادلب القوات المسلحة السورية الاشتباكات الامم المتحده