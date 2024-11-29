المرصد السوري: الجماعات المسلحة سيطرت على 65 بلدة وقرية بريفي حلب وإدلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجماعات المسلحة سيطرت على 65 بلدة وقرية في ريفي حلب وإدلب، بحسب ما ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وكشف المرصد أن القوات المسلحة السورية تدفع بتعزيزات عسكرية للواء الباقر باتجاه حلب.

كما أعلن المرصد عن ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات في ريفي إدلب وحلب إلى 274 قتيلا.

بينما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بمقتل 4 مدنيين، من ضمنهم طالبين بقذائف أطلقتها الجماعات المسلحة على المدينة الجامعية في حلب، بحسب ما ذكرت قناة "الحدث" في نبأ عاجل.

وأعلنت الجماعات المسلحة أنها ستواصل التقدم على الجبهات الغربية والجنوبية والشمالية في حلب.

في حين، قالت الأمم المتحدة أن ما يزيد عن 14 ألف شخص نزحوا من إدلب وحلب جراء الاشتباكات المسلحة.