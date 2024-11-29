القاهرة الإخبارية: روسيا تتحرك ضد وحدة السلام الغربية في أوكرانيا

قال حسين مشيك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، صرح بان حلف الناتو يسعى لتجميد الصراع في أوكرانيا بهدف تعزيز وتدريب القوات الأوكرانية، مشيراً إلى أن الناتو يخطط لنشر أكثر من 100 ألف جندي على الأراضي الأوكرانية تحت مسمى قوات حفظ السلام، بالإضافة إلى تقسيم أوكرانيا بين ألمانيا ليتوانيا.

وأوضح «مشيك»، خلال مراسلته للقناة أن روسيا ترفض أي محاولة لتجميد الصراع على الأراضي الأوكرانية، وهي رسالة مباشرة من روسيا إلى دونالد ترامب قبل وصوله إلى البيت الأبيض، خاصة وأن تقارير إعلامية أمريكية ذكرت أن ترامب يسعى لتجميد الصراع في ظل عدم قدرته على حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد أن روسيا ترفض تجميد الصراع في أوكرانيا وتريد حلاً نهائياً وفق الشروط التي تراها مناسبة، حيث تؤكد موسكو أنها الجهة المسيطرة على الأرض والواقع، وبالتالي يحق لها وضع الشروط، وليس أوكرانيا أو الدول الغربية، أما بالنسبة لإرسال قوات حفظ السلام إلى الأراضي الأوكرانية فقد تقبل السلطات الروسية بذلك إذا تم تحقيق ما تريده من أهداف في تلك الأراضي.