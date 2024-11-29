القادسية ينتزع فوزًا قاتلًا من الخليج في غياب محمد شريف

تلقى فريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، هزيمة من مضيفه القادسية بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

غاب محمد شريف عن صفوف الخليج أمام القادسية لعدم الجاهزية الفنية، حيث فضل الجهاز الفني للفريق إراحته حفاظًا على سلامته وعدم تفاقم إصابته، التي تعرض لها مطلع الموسم الجاري 2024-2025.

ويعتبر محمد شريف من الركائز الأساسية في خط هجوم الخليج، لكنه لم يلعب سوى مباراتين هذا الموسم في الدوري السعودي، ولم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن.

مباراة القادسية ضد الخليج

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوطين الأصليين، حيث فشل الفريقان في هز شباك بعضهما البعض رغم المحاولات المتبادلة من كلا الطرفين.

وحضرت الدراما والإثارة في الدقائق الأخيرة من المباراة، إذ تمكن القادسية من تسجيل هدف الفوز في الوقت القاتل، عن طريق عبدالعزيز العثمان في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بتلك النتيجة، ارتقى القادسية إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 25 نقطة، بينما تجمد رصيد الخليج عند 19 نقطة في المرتبة السادسة.