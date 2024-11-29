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الجمعة 29 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الدولار يستقر في السوق الرسمي اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
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شهد  سعر الدولار أمام الجنيه، استقرارا داخل السوق الرسمي، بعد إغلاق العمل بالجهاز المصرفي وبدء تطبيق العطلة الأسبوعية.
سجل سعر  الدولار مقابل الجنيه نحو  49.54 جنيه للشراء و 49.64 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.
وبلغ  أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.52 جنيه للشراء و 49.62 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات و 49.53 جنيه للشراء و 49.63 جنيه للبيع في بنوك " مصر، التنمية الصناعية.
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع في بنوك" أبوظبي الأول، QNB،كريدي أجريكول،القاهرة، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي،البركة، الأهلي المصري، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الاسلامي".

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، الإسكندرية، المصرف المتحد، سايب" و 49.6 جنيه للشراء و 49.7 جنيه للبيع في بنوك  " أبوظبي التجاري، التعمير والاسكان".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.64 جنيه للشراء و 49.74 جنيه في بنكي " الأهلي المتحد،قناة السويس" و 49.66 جنيه للشراء و 49.76 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري العربي.

وبلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.69 جنيه للشراء و 49.79 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.
 

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