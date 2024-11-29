ماكرون يؤكد تصميم فرنسا على مواصلة مساعدة أوكرانيا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، تصميم فرنسا على مواصلة مساعدة أوكرانيا بشكل مكثف وطالما كان ذلك ضروريا، حسبما أفادت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه".

وخلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسلي، ندد ماكرون بالموقف التصعيدي "غير المقبول" الذي تتبعه روسيا في أوكرانيا، والتي تعرضت لضربات عديدة في الأسابيع الأخيرة.

وقال ماكرون إن هذه الضربات، بالإضافة إلى التعاون المتزايد مع كوريا الشمالية والخطاب غير المسؤول الذي يصاحب ذلك، تأتي في إطار "منطق التصعيد غير المقبول" من جانب روسيا، بحسب بيان "الإليزيه".

وتأتي تصريحات ماكرون بعد هجوم روسيا الكبير على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على نطاق واسع في أنحاء البلاد، وذلك وفقا لروسيا ردا على إطلاق أوكرانيا صواريخ مقدمة من الغرب على أراض روسية، كما تأتي بعد أن هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن موسكو ربما تستخدم صواريخها الفرط صوتية الجديدة (أوريشنيك) لمهاجمة مراكز صنع القرار في كييف.