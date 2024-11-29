الكلمة الكاملة لزعيم حزب الله بعد وقف إطلاق النار في لبنان

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، في أول كلمة له بعد الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، إن إسناد حزب الله لغزة في أكتوبر 2023 كان مسؤولية وطنية، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وأضاف: “الحرب الإسرائيلية أربكت حزب الله لعشرة أيام بعد تفجير أجهزة البايجر واغتيال نصر الله وقادة الحزب، كما أن خسائر إسرائيل كبيرة جداً أبرزها تهجير سكان الشمال ومقتل وجرح الكثير من جنودها” مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي اختار التدمير بعد وصوله إلى مرحلة انسداد الأفق نتيجة عمليات حزب الله. وحدة اللبنانيين و تضامنهم فوت على إسرائيل فرصة الانتصار وصمود حزب الله أذهل العالم.

وتابع: “نحن أمام انتصار كبير يفوق انتصار يوليو 2006 بسبب طول المدة والتضحيات الكبيرة، انتصرنا لأننا منعنا إسرائيل من إنهاء وإضعاف المقاومة وتدمير حزب الله، و هذا انتصار للمقاومة التي استمرت أمام عدوان غير مسبوق أراد إذلالنا”.

وأردف:" أعداؤنا مهزومون ومواقف المسؤولين الإسرائيليين تؤكد انكسارهم، لأن اتفاق وقف إطلاق النار ليس معاهدة ومحوره جنوب نهر الليطاني."

وأوضح: "التنسيق بين حزب الله والجيش اللبناني سيكون عالي المستوى لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، و الجيش اللبناني سينتشر في وطنه ووطننا وأدعو لعدم الرهان على أي خلاف معه، و رؤوسنا مرفوعة لجهة حقنا في الدفاع عن أنفسنا، و سنتعاون مع كل القوى التي تريد بناء لبنان وسنعمل على صون الوحدة الوطنية وتعزيز قدرة لبنان الدفاعية، سنهتم باكتمال عقد المؤسسات الدستورية وعلى رأسها انتخاب الرئيس اللبناني الجديد."

وقام بشكر رئيسي البرلمان والحكومة على جهودهما في إدارة ظروف الحرب.