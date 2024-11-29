رونالدو يواصل هوايته المفضلة ويقود النصر لفوز على ضمك بالدوري السعودي

في ليلة تألق فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حقق فريق النصر فوزًا على ضيفه ضمك بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

شارك رونالدو أساسيًا مع النصر أمام ضمك، ولعب المباراة كاملة، كما سجل هدفي العالمي، ليواصل هوايته المفضلة بزيارة شباك الخصوم.

سيطر النصر على مجريات اللعب منذ البداية، وترجم سيطرته إلى هدف مبكر في الدقيقة 17 عن طريق قائده رونالدو الذي نفذ ركلة جزاء بنجاح.

ولم يكتف رونالدو بهدف واحد، بل عاد ليسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 79، ليعزز تقدم النصر على ضمك.

رونالدو يصل إلى 915 هدفًا

وصل رونالدو بثنائيته إلى الهدف رقم 915 هدفًا في مسيرته الكروية، وذلك مع مختلف الأندية ومنتخب البرتغال.

وشهدت المباراة حالة طرد، حيث أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه عبدالقادر بدران لاعب ضمك في الدقيقة 56.

في المقابل، غاب النجم المصري طارق حامد عن صفوف ضمك أمام النصر؛ لعدم الجاهزية الفنية بسبب تعرضه لإصابة قوية في الركبة مطلع الموسم الجاري.

بتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 25 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، فيما تجمد رصيد ضمك عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.