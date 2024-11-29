خبير عسكرى : القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة المصرية

أكد اللواء أركان حرب، أيمن عبد المحسن، المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولويات القيادة السياسية، وأن مصر هي الداعم الأول والأكبر للقضية، بصفتها أكبر دولة عربية، وكونها قوة إقليمية تقود وتناصر القضية الفلسطينية على مدار 76 عامًا، لافتًا إلى أن القاهرة اتخذت قرارات وتدابير عدة ذات طبيعة سياسية لمساندة القضية الفلسطينية، لما لها من تداعيات على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف «عبد المحسن» خلال مداخلة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد اليوم أن القضية الفلسطينية مركزية بالنسبة لمصر، وعلى دعمه الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعه على رأسها حقه في إقامة دولته الفلسطينية على حدود الـ 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس.

وتابع : «الرئيس السيسي أكد أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولويات القيادة السياسية، إيمانًا منه بعدالتها وحق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والحرية والكرامة».

وأكد «عبد المحسن» أن الدولة بذلت ولا زالت تبذل العديد من الجهود لوقف إطلاق النار، لتجنيب المزيد من القتل وحقن دماء أبناء الشعب الفلسطيني، إلى جانب استمرارها في جهودها الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني.