بالفيديو.. عزيز الشافعي ينشر كواليس "بتمني أنساك" لشيرين عبد الوهاب

نشر الملحن عزيز الشافعي على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو بكواليس حصرية لتسجيل أغنية “بتمني أنساك” للفنانة شيرين عبد الوهاب.

https://www.instagram.com/reel/DC9QZFiIlBq/?igsh=MXdqcXptODZ4bnQ2bA==

وعلق الملحن عزيز الشافعي على الفيديو "كواليس تعرض لأول مرة، تسجيل أغنية بتمنى أنساك، من سنة تقريباً، بمناسبة حفل شيرين عبد الوهاب النهارده في الكويت، كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما".

أغنية "بتمنى أنساك" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، ويعود تاريخ الفيديو إلى يوم ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣.

يشار إلى أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، تحيي حفلاً في الكويت الليلة، وتقدم لجمهورها باقة من أغانيها التي يعشقها الجمهور.