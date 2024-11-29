سارة هاني.. فنانة استعراضية من ذوي الهمم حصدت المركز الأول كاراتيه

خليك قد التحدي ، حقق حلمك وحطم قيودك ، شعار رفعته "ساره هاني" فنانة من ذوي الهمم ، ابنة مدينة المحلة بمحافظة الغربية، وهي بأوائل العقد العشريني من عمرها.

قالت والدتها انتصار عبدالنبي لـ«البوابة نيوز»، أن ابنتها سارة واجهت العديد من الصعوبات والتحديات لتحقيق حلمها. بدأت الصعوبات في إدخالها المدرسة ثم إلحاقها بالمدرسة الفكرية بمدينة المحلة، وعقب مرور قترة قليلة نجحت في إلحاقها بمدرسة ابتدائية عادية ، ونجحت ابنتها "سارة " في مرحلتي الابتدائي والإعدادي.

وتابعت "عبد النبي" أن موهبتها في فن الرسم بدأت في المرحلة الإعدادية، حيث التحقت بمدرسة المحلة الإعدادية، وسعت لإلحاق ابنتها "سارة" بمدرسة صنايع قسم زخرفة في الثانوية، لتنمية موهبتها، وشجعتها علي إبراز موهبتها وتطويرها.

وأوضحت أنها بدأت ممارسة الرياضة في الثانوية العامة مدرسة دمج، واحترفت رياضة الكاراتيه، وحصلت علي بطولات، ومراكز متقدمة بمنطقة في رياضة الكاراتيه في الصف الثالث الثانوي، مشيرة الى أنها خلال حفلة مدرسية اكتشفها خالد قنيده، قائد فريق القلوب البيضاء لذوي الهمم بمدينة المحلة.

وتروي “عبد النبي” أن الفنان “خالد قنيده" شجعها ودعم موهبتها، وضمها إلي فرقته منذ، ما يقرب من 4 سنوات وشاركت في عدة عروض ضمن فريق القلوب البيضاء لذوي الهمم، ومنها مهرجان أولادنا الدولي بالقاهرة، ومهرجان الطيران الدولي ومهرجان الإبداع الفني، كما شاركت ضمن عروض الفرقة بدولة العرا ق، والمهرجان العربي الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة؛ ومثلت مصر في مهرجان رانية الدولي بكردستان، ومثلت مصر بمهرجان سيدي بلعباس الجزائر، وحصدت المركز الأول بمهرجان أولادنا الدولي.

وتستكمل أن "سارة" متفوقة رياضيا، حيث شاركت في بطولة الاتحاد المصري للكاراتيه، وحصدت مركز خامس جمهورية 2022، وشاركت مرة أخري في بطولة الاتحاد المصري للكاراتية عام 2023، وحصدت المركز الأول للكاراتيه والميدالية الذهبية جمهورية في بطولة كأس مصر، وشاركت في بطولة كأس مصر ألعاب القوي رمح، وحصدت المركز الأول ذهبية ثم المركز الثاني والفضية؛ وتحلم بالشهرة والنجومية، وتمثيل مصر عالميا علي خطى كبار الفنانين الاستعراضيين العرب ومشاهير رياضة الكاراتيه.

سارة هاني مع الفنان خالد قنيده قائد فريق القلوب البيضاء