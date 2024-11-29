مؤسس "تضامن فلسطين" بـ«اسكتلندا»: الاحتلال أجبر 90% من سكان غزة على النزوح

قال مؤسس حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني في «اسكتلندا»، ميك نابير، اليوم الجمعة، إن ما يحدث في قطاع غزة كارثي، ويجب توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأضاف «نابير» -في مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، عبر سكايب- أنه يجب توفير كل الإمكانات والقدرات اللازمة للشعب الفلسطيني، ودعم القطاع الطبي.

وشدد مؤسس حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني في اسكتلندا، على تضامن المجتمع الدولي مع الشعب الفلسطيني.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين.

وينفذ الاحتلال جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.