"المركزي الروسي" عن تراجع الروبل: الوضع يستقر.. والتقلبات الحالية ناجمة عن مشاكل في الدفع

طمأن نائب محافظ البنك المركزي فيليب جابونيا، مواطني بلاده إلى وضع العملة الوطنية، لافتا إلى أنه على الرغم من الانخفاض الكبير في قيمة الروبل؛ فإن البنك المركزي الروسي لا يرى أي سبب للذعر.

وقال المركزي فيليب جابونيا - في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة نشرته منصة "فولكس بلات" -"نرى علامات على أن الوضع يستقر.. والتقلبات الحالية ناجمة عن مشاكل في الدفع".

وأضاف أنه إذا كان هذا يهدد الاستقرار المالي؛ "فلدينا ترسانة كافية من الإجراءات لنزع فتيل هذا الوضع وسيتم الحفاظ على سياسة أسعار الصرف الحرة".

يشار إلى أنه لم يطرأ تغير يذكر على سعر صرف الروبل في نهاية الأسبوع، بعد أن انهار بنحو الربع منذ أغسطس الماضي ومع ذلك، فقد ظل عند مستوى منخفض لم يسبق له مثيل منذ مارس 2022 بعد وقت قصير من الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال جابونيا إن سعر الفائدة الرئيسي المرتفع البالغ 21 في المائة؛ يدعم العملة لأنه يزيد من جاذبية استثمارات الروبل.

وأشار إلى قرار البنك المركزي بوقف شراء العملات الأجنبية في السوق المحلي حتى نهاية العام الجاري باعتباره يدعم الروبل (الدولار الواحد يعادل 108 روبل".