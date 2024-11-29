مصدر إسرائيلى: تقليص القوات بجنوب لبنان سيؤثر على تنفيذ وقف إطلاق النار

أكد مصدر أمني إسرائيلي، اليوم الجمعة، أن تقليص قوات الجيش بجنوب لبنان سيؤثر على تنفيذ وقف إطلاق النار، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».



وكان الجيش الإسرائيلى، قال، إن اتفاق وقف إطلاق النار مع «حزب الله» تم خرقه بعد وصول من وصفهم بأنهم أشخاص مشتبه بهم، بعضهم كانوا في مركبات، إلى عدد من المناطق في جنوب لبنان.



وجاء الاتهام الإسرائيلي، بعد ساعات من إعلان مصادر أمنية لبنانية أن دبابات إسرائيلية هاجمت ست مناطق في جنوب لبنان، ولم يصدر تعليق بعد على واقعة الدبابات

وبدأ فى الساعة الرابعة فجر الأربعاء، التفعيل الرسمي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان بعد إعلان الرئيس الأمريكى، جو بايدن، والرئيس الفرنسي، وحكومة الاحتلال فى وقت سابق من أمس الثلاثاء عن التوصل إلى اتفاق يبدأ تنفيذه صباح اليوم.

وبعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ بيوم واحد، تبادل الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، الذي أنهى القتال المستمر منذ أكثر من عام.