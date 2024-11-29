المنسقة الأممية في لبنان: انسحاب إسرائيل لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها

قالت المنسقة الأممية في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، اليوم الجمعة، إن الحذر مطلوب بهذه المرحلة الهشة وخاصة من جانب سكان جنوب لبنان الراغبين في العودة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضافت المنسقة الأممية في لبنان، أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل وتعزيز جيش لبنان لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها.

ويواصل جيش الاحتلال جرائمه فى لبنان وتدميره للمنازل والبنى التحتية وتهجير الأهالي، وسط أنباء متضاربة بثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هدنة محتملة قد تحقن دماء الأبرياء في لبنان.

وبدأ في الساعة الرابعة فجر الأربعاء، بدء التفعيل الرسمي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان بعد إعلان الرئيس الأمريكى، جو بايدن، والرئيس الفرنسي، وحكومة الاحتلال فى وقت سابق من أمس الثلاثاء عن التوصل إلى اتفاق يبدأ تنفيذه صباح اليوم.

وبعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ بيوم واحد، تبادل الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، الذي أنهى القتال المستمر منذ أكثر من عام.