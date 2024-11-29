إيفان توني على رأس تشكيل الأهلي أمام الوحدة بالدوري السعودي

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الوحدة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق أهلي جدة، اليوم الجمعة، نظيره الوحدة على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد الدولي الإنجليزي إيفان توني على رأس تشكيل الأهلي أمام الوحدة، إذ يقود الهجوم رفقة الجزائري رياض محرز وفراس البريكان.

يأمل أهلي جدة تحقيق الفوز على الوحدة؛ من أجل مواصلة الزحف نحو المربع الذهبي في بطولة الدوري السعودي.

يحتل أهلي جدة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 17 نقطة، بينما يأتي الوحدة في المركز السادس عشر وفي رصيده 9 نقاط.

تشكيل الأهلي السعودي لمواجهة الوحدة

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي - ميريح ديميرال - روجر إيبانيز - سعد بالعبيد

خط الوسط: زياد الجهني - فرانك كيسي - جابري فيجا

وفي الهجوم: رياض محرز - إيفان توني - فراس البريكان.