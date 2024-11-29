الأول بأفريقيا.. وزير الرياضة يفتتح اول ملعب بادل عائم بممشى "أهل مصر"

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أول ملعب بادل عائم على النيل بمصر وأفريقيا بحضور محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ، ويحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك ، وذلك بممشى أهل مصر والذي قام بتنفيذه البنك الأهلي المصري .

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الي انه في الاونه الأخيرة باتت لعبة البادل ذات انتشار كبير بين الشباب المصري بمختلف طبقاته وساعد علي ذلك ما قامت به الدولة المصرية ممثلة بوزارة الشباب والرياضة من نشر للعبة في مصر من خلال انشاء العديد من الملاعب كما قمنا باستضافة البطولات الدولية والتي كان اخرها بطولة العالم بالتعاون مع الاتحاد المصري للبادل والتي استضافتها مصر في اكتوبر الماضي .

وفي ختام حديثه اثني وزير الرياضةً علي ما يقدمه البنك الأهلي المصري من دعم للرياضة المصرية والأبطال من خلال ما يقدمة من الخدمات المجتمعية والتي تصب في مصلحة الشباب والمواطن المصري .

و"البادل" هى رياضة تربط بين ثلاثة ألعاب وهى الاسكواش والتنس والراكت ولكن تختلف فى جوهرها من حيث القواعد التى تحكمها، وأسلوب اللعب كما تتكون اللعبة من أربعة أفراد، اثنان ضد اثنان، داخل ملعب مربع الشكل، له سور حديدى محاط بزجاج وبه شبكة فى منتصف الملعب، وتتطلب ممارستها استخدام مضارب صلبة لا تحتوى على أوتار على أرض ملعب أصغر حجماً من ملعب التنس العادى.