ads
الجمعة 29 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مهرجان الفيوم السينمائي يعلن جوائز مسابقة الأفلام الطويلة

مهرجان الفيوم السينمائي
مهرجان الفيوم السينمائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة عن جوائز المسابقة بحفل ختام الدورة الأولى من المهرجان المقام حاليا.

وتشكلت لجنة تحكيم المسابقة الدولية للفيلم الطويل من المنتجة التونسية درة بوشوشة والمخرج  عمر عبدالعزيز والمخرجة والروائية  ليالي بدر والفنانة داليا مصطفى والناقد خالد ربيع.

وأعلنت اللجنة الجوائز كالتالي:

- جائزة أفضل فيلم
"الثلث الخالي - المغرب - إخراج : فوزي بنسعيدي

- جائزة أفضل سيناريو
للكاتبة :  لويزا أليا  بلامري - Film By : Allia Louiza Belmari عن فيلم " مياو - Miao " فرنسا 

- جائزة أفضل إخراج
للمخرج فوزي بنسعيدي عن فيلم الثلث الخالي - المغرب 

- جائزة أفضل ممثل
للممثلين : فهد بنشمسي  وعبدالهادي الطالبي عن فيلم الثلث الخالي - المغرب 

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة 
فيلم : كارون الأهواز - إيران - Karoon Alahwaz
إخراج : حبيب باوي سعيد    

- تنويه خاص من لجنة التحكيم 
للفيلم السعودي "طريق الوادي" إخراج : خالد فهد 

وضمت قائمة الأفلام الطويلة بالمسابقة الدولية 8 أفلام من عدد من الدول عرضت في قاعة العرض بهلنان الأوبيرج بحضور جماهيري كبير خاصة من طلاب جامعة الفيوم.

ويتواجد في حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة عدد كبير من الفنانين وقيادات محافظة الفيوم وعدد من الفنانين التشكيليين.

مهرجان الفيوم السينمائي الدولي مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة جوائز المسابقة لجنة تحكيم المخرج عمر عبدالعزيز