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الجمعة 29 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طموحاتي وأحلامي ستتحقق هنا.. إمام عاشور يعتذر للاعبي وجماهير الأهلي

إمام عاشور لاعب الأهلي
إمام عاشور لاعب الأهلي
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اعتذر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عما بدر منه، بعد تغريمه مليون جنيه.


وقرر النادي الأهلي تغريم إمام عاشور لاعب الوسط الفريق بسبب ما بدر منه قبل بداية مران الفريق الأربعاء.

ونشر إمام عبر "ستوري إنستجرام" بيان اعتذر فيه عن الأزمة الأخيرة قائلا: أولًا.. كل الاحترام والتقدير لزملائي وكل منظومة الفريق من الكبير للصغير و أعتذر عن أي خطأ و متقبل للعقوبة وهذا شيء طبيعي لأن الفرق بين هنا وأي مكان آخر كبير جدا.. للأسف يعتقدون بإثارة اللغط على وسائل التواصل الاجتماعي والتصريحات المكذوبة على لسان شقيقي بأنهم ممكن يأثروا على علاقتي بالأهلي وجماهيره، وهذا لن يحدث.. أنا فخور بالأهلي و ممتن جداً بدعم ومساندة جمهور الأهلي "أعظم جمهور في الكون". وبإذن الله طموحاتي و أحلامي ستتحقق هنا في الأهلي.

 

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